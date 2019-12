Palermo | Gesù bambino è nero alla messa di Natale | l’arcivescovo e il parroco spiegano il

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) ​Quest’anno il Bambinello nella cattedrale diè una scultura proveniente dTanzania. Un dono utilizzato in questo2019 per aiutare ad accettare la sfida dell’accoglienza e della protezione dei migranti che arrivano sulle coste siciliane. A spiegare la scelta è stato Filippo Sarullo,della cattedrale. «Questo Bambinello vuole provocare una riflessione contro tutte le forme di razzismo, e aiutare a comprendere che la diversità arricchisce reciprocamente e che non può esserci futuro senza l’integrazione delle diversità». Il Bambinello è stato portato in processione da una coppia vera (moglie cubana, marito italiano) durante ladella Notte, presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice. Ilggio dell’arcivescovo: «Restiamo umani» Accanto al presepe tradizionale, nella cattedrale è stata allestita una raccolta di ...

repubblica : Palermo, alla messa di Natale in cattedrale il piccolo Gesù è di colore - Agenzia_Ansa : #Natale, Bambin Gesù nero durante la Messa in Cattedrale a #Palermo #ANSA - Gina17886201 : RT @VittorioDeSant7: GESÙ BAMBINO NONÈ UGUALE PER OGNI POPOLO E OGNI CULTURA? QUESTA NONÈ FEDE, MA POLITICA! Palermo, alla messa di Natal… -