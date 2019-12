Padova | incidente stradale | Davide Ceccon muore a 22 anni il giorno di Natale

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’ennesima tragedia su una strada italiana avviene nelno. A perdere la vita un ventiduenne: stava andando a fare gli auguri agli amici. Sbalzato fuori dall’auto, per lui non c’è stato nulla da fare. Morire a 22, ildi. E’ successo ieri a Piazzola sul Brenta, in provincia di… L'articoloa 22ildiproviene da www.meteoweek.com.

CCISS_Ministero : A13 Bologna-Padova code causa incidente tra Svincolo Ferrara Nord (Km 41,9) e A13 Svincolo Occhiobello (Km 49,1)… - TrafficoA : Ferrara-Occhiobello - Coda A13 Bologna-Padova Coda tra Ferrara Nord e Occhiobello per incidente - CCISS_Ministero : A13 Bologna-Padova code causa incidente tra Svincolo Occhiobello (Km 49,1) e A13 Svincolo Ferrara Nord (Km 41,9)… -