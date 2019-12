Oroscopo di Paolo Fox | 26 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La prima parte delle feste si conclude oggi, sperando nel migliore dei modi. Dal punto di vista astrologico, l’continua a dispensare consigli. Come sempre attraverso la voce esperta diFox.segno per segno Ariete: a feste concluse, il tuo solo desiderio è uscire e cambiare aria. In questo modo speri di rilassarti e di allontanare qualche preoccupazione. Pur avendo Luna e Mercurio dalla tua parte, Saturno non perde tempo e ti crea qualche problemino. Toro: cogli l’occasione per fare pulizia e chiarire le cose con un partner o con qualcuno che ti sta vicino. Questa situazione è provocata da Marte, che ti fa stare poco tranquillo in famiglia. Gemelli: non sei solo in certi giorni di festa. Cerca dunque di trovare il meritato relax pensando solo ai bei momenti. Se puoi, finti di non vedere qualche può darti fastidio. Cancro: non sei soddisfatto di ...

