Oroscopo di domani di Paolo Fox | le previsioni del 27 dicembre

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 26 dicembre 2019)Fox di, 27, segno per segno ARIETE: sarà una settimana decisamente interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Entro la fine del mese potrà dire basta a certi percorsi. TORO: sono in vista delle soluzioni, dice l’diFox di, ad alcuni annosi problemi del passato. Soluzioni con soci e familiari. GEMELLI: è iniziata una guerra fredda con un collega. Dovranno fare molta attenzione per quanto riguarda la sfera professionale. CANCRO: il consiglio diFox è quello di guardarsi attorno perché potrebbero esserci delle sorprese inaspettate.Fox,del 27: ledel venerdì LEONE: nel fine settimana ci sarà qualche fastidio a livello fisico. Dovrebbero fare più movimento, anche per smaltire le calorie prese durante i generosi pasti. VERGINE: per quanto riguarda la sfera ...

