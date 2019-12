Nuova battuta d’arresto per il Madame X Tour di Madonna | la popstar | “Dolori

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) A cavallo tra novembre e dicembre la material girl aveva promesso che sarebbe tornata più forte di prima, dal momento che ildiaveva subito unad'arresto a seguito di complicazioni dovute a un infortunio avvenuto durante uno show di New York, che le aveva causato problemi a un ginocchio. Il 28 novembre, infatti, ildiera stato cancellato per le date del 30, 1 e 2 dicembre di Boston, una misura resa necessaria e inevitabile dai medici, come la stessa material girl annunciava sui social: Per favore perdonate questa svolta inaspettata. Fare il mio show ogni sera mi dà così tanta gioia e cancellarlo è una sorta di punizione per me, ma il dolore che sto provando in questo momento mi sta travolgendo. Devo riposare e seguire le direttive dei medici in modo da poter tornare più forte e continuare il viaggio diX con tutti ...

