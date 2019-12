“Non ha capito che prende in giro proprio lui” | Mannoia contro Salvini che vuole Zalone

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Non hacheinlui”,che“senatore a vita” “Ci avrei giurato che non avrebbecheva per i fondelli quelli come lui”. Con queste parole Fiorellaha commentato su Twitter la notizia che il segretario della Lega Matteoha preso le difese di Checcodopo che il suo ultimo film Tolo Tolo, è stato accusato di razzismo. Il leader del Carroccio aveva dichiarato scherzando durante un comizio che vorrebbe Checco“senatore a vita”. “Mi piace anche quando miin, quindi non capiscoquesti rancori”, aveva detto. Dopo questa esternazione è arrivata la risposta di Fiorella, che caustica commenta: “Ci avrei giurato che non avrebbecheva per i fondelli quelli come lui”. Le polemiche sul ...

