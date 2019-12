Non è Natale senza panettone | su Rete 4 il primo film-tv de I Legnanesi

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ihanno già debuttato su4, l'estate scorsa, con i loro spettacoli teatrali in onda in prima serata. Per la compagnia teatrale lombarda in attività da 70 anni, ora, è arrivato il momento del debutto con un-tv tutto loro. Non è, in onda questa sera, 26 dicembre 2019, alle 21:30, rappresenta una conferma della fiducia data dal piccolo schermo agli interpreti più celebri del teatro "en travestì" in Italia.In fuga verso Napoli Protagonisti del-tv sono i tre personaggi storici della compagnia, ovvero la pettegola Teresa (Antonio Provasio), suo marito Giovanni (Lorenzo Cordara), succube della moglie e la loro figlia, l'aspirante soubrette Mabilia (Enrico Dalceri).Non è, su4 il-tv de Ipubblicato su TVBlog.it 26 dicembre 2019 09:00.

