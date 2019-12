Nicole Mazzocato su Colloricchio | “Mi sono sentita veramente umiliata”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019)e Fabiostati gli ospiti della seconda puntata di Rivelo, il programma in onda il giovedì sera alle ore 21.10 su Real Time. Le dichiarazioni diLa storia trae Fabioè nata nel 2015 dopo che i due avevano partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice lei e tronista lui. Proprio in merito alla scelta diricaduta su di lei, laha dichiarato che il momento della scelta è: “indimenticabile e unico, dopo un percorso molto travagliato, per cui il lieto fine è stato molto bello. Tante concorrenti che come te vogliono conquistare il cuore del ragazzo… dal momento in cui sei in una guerra tutto è lecito…”. Dopo il lieto fine nel programma di Maria De Filippi, la storia tra i due è durata quattro anni, salvo poi terminare in modo burrascoso. A proposito della fine della ...

