(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un’intervista molto forte quella che, ex volto di Uomini e Donne, ha rilasciato a Lorella Boccia nell’ultima puntata andata in onda di, su Real Time. Laera uscita dal programma di Canale 5 insieme a Fabio Colloricchio, anche lui presente nella puntata di(i due non si sono incontrati), ma dopo alcuni mesi la relazione si era interrotta. I rapporti tra i due si sono ormai deteriorati, ed entrambi hanno iniziato a frequentare nuove persone, ma durante l’intervista laha deciso di fare una rivelazione decisamente inaspettata che riguarda il suo recente passato. La ragazza ha svelato infatti di aver subìto un fortea causa dei commenti negativi ricevuti dopo l’esperienza a Uomini e Donne Il momento più brutto è stato quando si è conclusa l’esperienza di Uomini e Donne. Vedevo le altre persone ...

trash_italiano : Nicole Mazzocato choc a #Rivelo: 'ho pensato al suicidio' - micocone : Nicole Mazzocato a #rivelo - marco_strepa : Nicole Mazzocato e Fabio Coloricchio ben tornato 2015 #Rivelo -