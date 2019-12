Nicola Morra | il successore designato di Fioramonti al ministero dell’Istruzione

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019)è stato indicato nei giorni scorsi come il probabiledi Lorenzo, che ieri ha rassegnato le dimissioni e secondo i rumors sarebbe pronto a uscire dal MoVimento 5 Stelle insieme a una pattuglia di deputati e senatori per formare un gruppo a sostegno del governo Conte. Nei totoministri degli scorsi mesi, attuale presidente della Commissione Antimafia, laureato in filosofia e insegnante alle scuole superiori, era indicato in alternativa per la poltrona di viale Trastevere. Ora dovrebbe essere il suo momento.: ildialdell’Istruzionenegli scorsi mesi è stato dipinto come leader interno al M5S anti-Di Maio ma non ha mai polemizzato apertamente con l’attuale proprietà grillina, anche se era tra i fautori del governo con il Partito Democratico. Da presidente della Commissione ...

SalvatoreMerlo : Breve storia del terrore. Fioramonti si dimette il 23 dicembre dal ministero dell’Istruzione. Brindisi. Al suo post… - boscarolomarco : RT @Gianmar26145917: Il ministro #Fieramonti si è dimesso con una lettera al PdC #Conte Alla base della scelta del ministro dell'istruzio… - Rosalbauscidda1 : RT @lvoir: Nicola Morra: 'Queste continue operazioni devono farci comprendere la potenza di fuoco e di penetrazione delle mafie e quindi la… -