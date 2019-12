Nicola Morra | chi è il probabile nuovo ministro dell’Istruzione dopo l’addio di Fioramonti

Leggi la notizia su tpi

È uno storico esponente del Movimento 5 Stelle il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dopo l'addio al governo dell'economista Lorenzo Fioramonti. Si tratta di Nicola Morra, 56 anni, docente di liceo, senatore dal 2013 e dal 2018 presidente della Commissione parlamentare antimafia. Nato a Genova, si è laureato in filosofia presso La Sapienza di Roma, per poi specializzarsi in bioetica all'Università degli Studi di Bari. Dopo gli studi si è trasferito in Calabria, dove ha svolto la professione di docente di storia e filosofia. Dopo la prima elezione al Senato nel 2013 è stato scelto come capogruppo M5S a Palazzo Madama, incarico mantenuto per tre mesi, ed è stato vicepresidente della Commissioni Affari Costituzionali.

