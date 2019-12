Nicola Legrottaglie e la moglie | Abbiamo scelto la castità per 5 anni Certi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “La castità è stata la nostra scelta per cinque”. A raccontarlo sono l’ex calciatoree laErika, oggi genitori felici del piccolo Pietro. La coppia è stata ospite della trasmissione Storie Italiane, raccontando la scelta: cinquedi astinenza sessuale prima del matrimonio.“Per me la castità è un valore e poi c’è la scelta, che determina il nostro destino e quello che noi siamo. Nel libero arbitrio io hofa, di seguire principi cristiani, principi che stanno rendendo migliore la mia esistenza”, ha detto l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale. Una decisione condivisa con laErika. “Il nostro consiglio è di vivere in base a quelli che sono i principi che migliorano la vita delle persone”, ha detto la coppia.Una ...

HuffPostItalia : Nicola Legrottaglie e la moglie: 'Abbiamo scelto la castità per cinque anni. Certi principi migliorano la vita' - Unf_Tweet : #NicolaLegrottaglie a #StorieItaliane con la moglie Erika, i loro cinque anni di castità - Jo_Milano : @10Ronaldinho @acmilan @Flamengo_en @KPBofficial Pemain top yang baru masuk dan ngerasain scudetto 2010 - 2011 :… -