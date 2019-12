Navalny | nuovo arresto in diretta per l’oppositore di Putin – Video

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’attivista Alexei, tra i più noti oppositori di Vladimir, è stato arrestato ancora una volta dalla polizia russa. L’è avvenuto in, mostrato dallo stessosu Twitter. La sua portavoce, Kira Yarmysh, ha confermato il fermo, al quale l’attivista non ha opposto resistenza. Assieme aci sono i suoi avvocati, in attesa di conoscere le accuse che hanno portato all’. Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В фбк остались юристы, там проходит обыск— Кира Ярмыш (@Kira Yarmysh) December 26, 2019 Nelle ultime ore,aveva denunciato il sequestro di un suo collaboratore, Ruslam Shaveddinov, da parte dell’esercito russo che lo avrebbe portato in una base dell’Antartide per svolgere forzatamente il servizio militare. Shaveddinov è riuscito a recuperare un cellulare e ha ...

