Natale, un italiano su tre ricicla doni

Gli italiani risparmieranno ben 3,3 miliardi di eurondo i regali, vale a dire mezzo mld più del 2018. E saranno in tanti.Più di uno su tre,infatti, sarà pronto are i regali scartati sotto l'albero:23 milioni, ben 2 milioni di italiani in più rispetto ai 21 dello scorso anno.Lo afferma il Centro Studi di Confcooperative,secondo cui quella del riciclo si conferma essere una tendenza in crescita. Gli italiani diventano dei "tori seriali".E le tredicesime sono state utilizzate per rimpinguare i risparmi.(Di giovedì 26 dicembre 2019)