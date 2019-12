Natale di sangue nelle strade italiane | 4 morti

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Nella vigilia e nel giorno di, purtroppo, ci sono stati alcuni incidenti stradali mortali in Italia. A Figline Valdarno, nel Fiorentino, una coppia di coniugi è morta dopo che l’auto su cui viaggiavano ha sbandato, finendo contro una staccionata. Le vittime sono un uomo di 55 e una donna di 45 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ad Arce, in provincia di Frosinone, una giovane di 26 anni è morta in un incidente stradale. Lo scontro tra due auto – su una delle quali viaggiava la 26enne con suo padre – sarebbe avvenuto a pochi metri dalla chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce, nella tarda serata del 24 dicembre scorso. La giovane si stava dirigendo con il papà in chiesa per la messa di. Quest’ultimo e il conducente dell’altra auto sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. Sulla ...

TuloneSilvia : RT @AngekoC: Noto che i fascisti non si fermano neanche a #natale nel insultare #GretaThunberg, il papa, gli immigrati e le donne. Però tut… - ChiaraSolaMente : RT @nonfaretardi: Stefano è il primo martire. Non è un caso che la sua festa venga subito dopo Natale. Oggi il prete veste rosso sangue. St… - Franco56Montera : In Siria un Natale di sangue nella drammatica guerra infinita -