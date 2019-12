Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 26 dicembre 2019) E' stato unall'insegnaper gli italiani. Tanti gli indizi di un cambio di tendenza, che sono stati messi sotto la lente dal centro studi di Confcooperative. Sono sempre di più, infatti, gli italiani che hanno donato a amici e parenti regali riciclati. Un'abitudine che comporterà un risparmio di 3,3 miliardi di euro, vale a dire mezzo miliardo più dello scorso anno. E saranno in tanti a farlo. Più di un italiano su tre, infatti, sarà pronto a riciclare i regali scartati sotto l'albero: 23 milioni, ovvero 2 milioni di italiani in più rispetto al 2018. Ma chi è il "riciclatore seriale" e cosa lo spinge a questo comportamento? "Quella del riciclo - sottolinea Confcooperative - si conferma essere una tendenza in crescita costante negli ultimi anni. Gli italiani diventano dei "riciclatori seriali". L'identikit vede nove "riciclatori seriali" online su 10 under 30 (65% ...

juventusfc : ?? Un pomeriggio all’insegna del divertimento per i #JuniorMember ?? Laboratori didattici allo #JuventusMuseum e t… - ilfogliettone : Natale all'insegna della sobrietà - - NuovaLazio : RT @LS_ufficiale: Il regalo di #Natale più bello? @lofioramonti a casa. Dopo un autunno all’insegna di azioni contro il ministro dell’#ist… -