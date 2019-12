Natale al Santobono | il cuore d’oro delle associazioni universitarie

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Aldi Napoli lo si sa, è il luogo per antonomasia dedicato all’infanzia che soffre, ubicato in un posto centrale della città ove convergono tante necessità urgenti di tutti i quartieri. In questo2019-2020 con lo slogan “ Dona un giocattolo Dona un sorriso”, si è coniato anche un evento di beneficenza e solidarietà per i bambini dei reparti di ortopedia, neurochirurgia, nefrologia e cardiologia. Un evento organizzato per il quinto anno consecutivo, grazie all’iniziativa dell’Ingegnere Emanuele Lautieri , per i bambini delnel giorno di. Da quest’anno l’organizzazione dell’evento si è allargata è diffusa grazie all’impegno profuso di due valenti personalità: Alessandro Oliviero Dottore in Medicina e Carolina Cariello Dottore in Giurisprudenza , che hanno permesso l’estensione della consegna anche negli ospedali del Policlinico e del Pausilipon. La ...

