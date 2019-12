Natale | 3 | 3 miliardi di risparmi grazie al riciclo dei regali

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Secondo una ricerca del centro studi di Confcooperative, si annuncia uno di 3,3di euro per quanti ricicleranno idi, mezzo miliardo più dello scorso anno. Più di un italiano su tre sarà pronto a riciclare iscartati sotto l’albero: 23 milioni, ovvero 2 milioni di italiani in più rispetto ai 21 dello scorso anno. Quella del– spiega Confcooperative – si conferma essere una tendenza in crescita costante negli ultimi anni. Cinque su 10 ricicleranno i doni ricevuti (55% donne e 45% uomini); 3 su 10 quanti renderanno i doni ricevuti nei negozi di acquisto per trasformarli in buoni da spendere (52% uomini – 48% donne), infine, 2 su 10 proveranno a rivendere isui canali online. L’identikit vede 9 “riciclatori seriali” online su 10 under 30 (65% uomini – 35% donne). In pole position tra ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

IlConte50919IT : @sarabattaglia_7 @GiuseppeConteIT A te il cenone della vigilia e il pranzo di Natale hanno fatto decisamente male.… - pianadialsium : RT @coldiretti: Natale, Coldiretti: gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,6 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la c… - nefelef : avete speso due miliardi e mezzo di euro per sfrantummarvi a tavola a natale ?????? e meno male che non avete soldi eh ?? -