Napoli | Marchetti vede il Borussia Dortmund per Mertens

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Su Tuttomercatoweb, l’esperto di mercato Lucaha detto la sua sulla situazione di mercato del. “Ci sono molti giocatori interessanti, che potranno essere oggetto di rinnovo o di asta… Eriksen, Willian, Meunier, Callejon, Bonaventura… oppure Matic (anche lui obiettivo dell’Atletico, ma in questo caso il Manchester sembra essere intenzionato a non perderlo adesso) oper il quale ilha offerto il rinnovo (a circa 4 milioni bonus compresi) ma sul quale per gennaio (c’è la clausola a 10 milioni circa) c’è ile per giugno c’è invece la fila…”. Anche a centrocampo sono previste novità. “Ilè alla ricerca invece di un regista. I nomi più caldi sono quelli di Torreira dell’Arsenal e di Berge del Genk. Su questi profili, senza escludere sorprese, sta lavorando Cristiano Giuntoli. Così come sta lavorando con il Verona ...

