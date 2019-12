Napoli | a Scampia arriva il libro sospeso | “In un anno distribuiti più di 830 volumi ai

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Non solo un “caffè”, ma ora anche un “”. Rifacendosi alla tradizione partenopea una piccola casa editrice, la Marotta&Cafiero, ha lanciato una sfida culturale nel quartiere dove degrado e camorra hfatto da padroni per decenni e dove c’è il record nazionale di disoccupazione. Un modo, afferma Rosario Esposito La Rossa (qui il suo blog), direttore editoriale della casa editrice, per avvicinare le famiglie alla lettura. L’utente può andare in libreria, alla “Scugnizzeria”, comprare il proprio volume, e poi sceglierne un altro per un ragazzo della zona, lasciandolo alla cassa insieme a una dedica. Oppure fare la donazione e apporre una “x” sulla lavagnetta, per lasciare la libertà di scelta del volume al destinatario del gesto. Sari librai, conoscendo le storie di tutti, a individuare la persona ...

