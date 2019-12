My Wall permette di estrarre i colori degli sfondi, applicare filtri e molto altro (Di giovedì 26 dicembre 2019) My Wall è un'applicazione che permette di gestire lo sfondo dello smartphone con la possibilità di salvarlo o condividerlo facilmente con gli amici. La sezione con i dati dello sfondo permette di copiare negli appunti i codici esadecimali dei colori che caratterizzano lo sfondo per utilizzarli in altre app come i launcher personalizzati. L'articolo My Wall permette di estrarre i colori degli sfondi, applicare filtri e molto altro proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

