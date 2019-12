MotoGP | Pol Espargaró | “Amo il calcio e il Barça Valentino Rossi è il Messi del

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Polsi sta preparando all’inizio della pma stagione di. Il pilota spagnolo si è raccontato in un’intervista rilasciata a Marca, parlando del feeling che è riuscito a creare con la sua moto:”Penso di essere andato bene, con buone sensazioni, adattandomi alla moto e migliorando gara dopo gara. È importante come abbiamo finito entrando nella “top 10” in quasi tutte le gare. Siamo a un livello superiore rispetto all’inizio e questo è importante per ora riposare e iniziare a trovare gli ultimi decimi che saranno i più complicati, i più difficili, da abbassare in vista della pma stagione“. Nonostante la grande fiducia nel lavoro svolto, il pilota 28enne è sicuro che sarà necessario fare un ulteriore salto di qualità:”Siamo ancora lontani dalle migliori moto, questa è la realtà. È vero che combattiamo quasi sempre per ...

