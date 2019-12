Morto ex Dc Dario Antoniozzi | fu ministro Beni culturali

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) E'a Cosenza. Deputato Dc ed europarlamentare per piu' legislature,era nato a Rieti e cresciuto a Cosenza. Aveva 96 anni. Il padre Florindo si era trasferito in Calabria per ragioni di lavoro.è stato eletto per la prima volta alla Camera nel 1953. Vicesegretario politico della Dc e leader della Democrazia Cristiana in Calabria per molti anni, è stato sottosegretario edel turismo e spettacolo nel terzo Governo Andreotti, aied ambientali nel quarto Governo Andreotti,e ricerca scientifica nel quinto Governo guidato dall’allora premier Giulio Andreotti. Membro del Parlamento europeo fin dalla sua istituzione, è stato tra i fondatori del Partito Popolare Europeo. Quando si ritirò dalla vita politica attiva, continuò a tenere conferenze in tutto il mondo, sull’Europa. Antonio Tajani, vicepresidente del ...

