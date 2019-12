Montezemolo parla della Ferrari | “Speravo che il Mondiale andasse meglio”

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 26 dicembre 2019)che ilIl nome di Luca Cordero diresta indissolubilmente legato alla. L’ex presidente del Cavallino Rampante ha rilasciato in esclusiva un’intervista a Sky Sport, nella quale hato dell’ultimodi Formula 1 e del dualismo Leclerc-Vettel. Ecco di seguito le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: La clamorosa svista arbitrale di Cosenza-Empoli Le parole diUn’annata che non è andata come sperava l’ex presidente: “È stato unche speravomeglio, viste le premesse iniziali e le prove invernali. Ciò che mi dispiace è che da un po’ di anni lanon vinca ile questo ci sta, perché ci sono tante componenti variabili, però non è mai in condizioni di giocarsela fino all’ultima gara. Ho dei ricordi non ...

Elena85258837 : RT @Malcom10935321: A che titolo il Sig Calenda parla di trasformismo? Prima Italia Futura con Montezemolo, poi Scelta Civica con Monti, po… - Malcom10935321 : A che titolo il Sig Calenda parla di trasformismo? Prima Italia Futura con Montezemolo, poi Scelta Civica con Monti… -