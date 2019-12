Mistero per la scia di luci in cielo | segnalazioni da tutto il Nord Italia | poi svelata

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unadi almeno cinquantavisibili a occhio nudo è apparsa la notte della Vigilia di Natale. Diverse sono state leprovenienti dailditipo stelle apparse nelalla stessa identica distanza l’una dall’altra. Subito si è diffusa la voce che potevano essere Ufo, poi si è pensato a un atipico fenomeno atmosferico ma nulla diquesto perché dopo qualche ora si è scoperta l’incredibile verità. Una delleera la seguente: “Abbiamo visto inunadi piccoletipo stelle, circa una cinquantina, tutte alla stessa distanza, che si muovevano in fila perfetta. Ne sapete qualcosa?”. Dopo qualche ora di febbrili ricerche si è venuti a conoscenza della verità. Lenon erano ufo ma era la prima costellazione “sperimentale” progettata dal miliardario Elon Musk. La prima costellazione servirà per ...

