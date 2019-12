Miriana Trevisan ansia per Pago e figlio ' Irraggiungibili da ore | ma grazie a Dio '

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 26 dicembre 2019)preoccupata pere il, diretti in Sardegna su un traghetto e bloccati per diverse ore a causa del maltempo.

zazoomnews : Miriana Trevisan paura per il figlio e lex Pago: Erano sulla nave e non rispondevano cosa è successo - #Miriana… - zazoomnews : Miriana Trevisan paura per il figlio e lex Pago: Erano sulla nave e non rispondevano cosa è successo - #Miriana… - leggoit : miriana trevisan, paura per #pago e il figlio Nicola: «Grazie a Dio tutto bene» -