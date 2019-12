Ministro Fioramonti (M5S) si dimette

chedisagio : ?? Il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha dato le dimissioni - you_trend : ?? #BREAKING Si è dimesso il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti - fanpage : Il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Lorenzo #Fioramonti si è dimesso -

Ildell'Istruzione Lorenzo, secondo quanto confermano fonti di Palazzo Chigi, ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte. Ilnelle ultime settimane ha più volte lamentato la mancanza di fondi per la scuola e l'università in manovra.S econdo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza,potrebbe lasciare il M5S per fondare un gruppo parlamentare autonomo, ma "filogovernativo", come embrione di un nuovo soggetto politico.(Di giovedì 26 dicembre 2019)