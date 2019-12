Meteo | nel weekend torna l’inverno ed il maltempo | neve e temporali

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Le previsioniper ildopo Natale vedono protagonista il ritorno delsul nostro Paese, con un forte calo delle temperature a seguito di un vortice di aria gelida che scaccerà l’insolita aria primaverile di quest ultimi giorni. Si prospettano infattie grandinate sui versanti centro meridionali dell’Italia, con locali nevicate fino a bassa quota accompagnata da nebbie sulle zone della Pianura Padana.ilnelLa massa di aria fredda proveniente dal Polo Nord inizierà a portare un consistente abbassamento delle temperatura già a partire dalla serata di venerdì 27 dicembre. L’indomani invece, nella giornata di sabato 28, i venti di Tramontana e di Grecale contribuiranno al diffondersi di intense precipitazioni sulle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia, con nevicate che in alcuni casi potrebbero ...

