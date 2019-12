Mercato Juventus | c’è un club inglese sul giocatore | Paratici ha già deciso

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 26 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di forze fresche in vista della seconda metà di stagione. I bianconeri però controllano anche ilin uscita, con diversi esuberi sul piede di partenza.però ha giàsu una pedina di Sarri, nonostante le voci dall’Inghilterra che cominciano a farsi sempre più insistenti.Juve: Rabiot piace all’Arsenal,fa muro Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “The Times” l’Arsenal di Arteta avrebbe adocchiato Rabiot in vista di gennaio.chiarissimo: il francese non si muoverà da Torino, a differenza di Emre Can che dovrebbe partire per far incassare ai bianconeri un potenziale tesoretto da investire sulle operazioni in entrata dei bianconeri.

