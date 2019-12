Mercato Juventus | brutte notizie dalla Spagna | bianconeri preoccupati

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 26 dicembre 2019)PARATICI – Lalavora anche in chiave futura. Isarebbero alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione, con Paratici che avrebbe già annotato sul suo taccuino diversi profili. Un obiettivo però si allontana:arrivanoper la “Vecchia Signora“, con un top club che fa sul serio per un big del calcio mondiale.Juve: Real su Mbappé, offerta da capogiro Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “As” il Real Madrid avrebbe messo sul piatto 300 milioni per strappare Mbappé al Psg. Nella trattativa potrebbero anche essere inserite delle contropartite per addolcire l’accordo. Si tratterebbe di una beffa clamorosa per Paratici, che da tempo aveva adocchiato il talento francese sotto la guida di Tuchel.

