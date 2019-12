Meningite | ambulatorio straordinario dopo 3 casi di infezione

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Da domani sarà attivo una Villongo (Bergamo), nella sede del Comune, per offrire la possibilità di vaccinarsi contro il Meningococco C ai residenti fino a 50 anni“. Lo annuncia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a seguito dei trediriscontrati nelle ultime tre settimane che hanno colpito tre residenti a Villongo. “Oltre alla profilassi antibiotica per i contatti diretti – spiega Gallera – abbiamo deciso di offrire ai cittadini di Villongo di eta’ compresa fra gli 11 e i 50 anni la possibilità di vaccinarsi. Un’iniziativa, questa, condivisa con l’Istituto Superiore di Sanita’. D’ intesa con il sindaco Maria Ori Belometti, insieme ad ATS Bergamo e l’ASST Bergamo Est, abbiamo coinvolto i medici di famiglia e predisposto uno spazio dedicato ...

