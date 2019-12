Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – Il Sindaco di Benevento, Clemente, ha parlato delle sue condizioni di salute e delle cause dei momenti che hanno caratterizzato il recente ricovero in ospedale. Il primo cittadino ha lasciato il San Pio il giorno della vigilia e sta trascorrendo le festività natalizie a casa, insieme alla sua famiglia. Di seguito le sue dichiarazioni che racchiudono anche glialla cittadinanza: “Voglio ringraziare quanti, incredibilmente tanti, si sono preoccupati delle mie condizioni di salute. Confesso che domenica sera hodavvero. Grazie a Dio il più sembra passato. Mi tocca una convalescenza che mi sto godendo con i miei nipotini. Stanotte ha dormito con me Mattia e sono stato felice. Grazie alla equipe del prof Scherillo che con intelligenza medica mi ha scrupolosamente osservato e curato. Grazie al corpo ...

anteprima24 : ** #Mastella tra auguri e confidenze: 'Ho avuto paura per la mia salute' ** - CretellaRoberta : Mastella dimesso dall'ospedale, torna a casa: Numerosi messaggi di auguri, tra cui quello di Berlusconi… - ilvaglio1 : Lo stop di Anas al raddoppio della Telese - Caianello tra i silenzi e gli allarmi dei politici sanniti… -