Massimo Bossetti | agguato a casa dell’attivista che lo sostiene

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Momenti di paura il giorno della vigilia di Natale a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, paese di origine di. Stando a quanto si apprende, un malvivente avrebbe fatto esplodere la cassetta della posta dell’abitazione di Pietro Pagnoncelli, amico della famiglia del muratore di Mapello che sin dal primo istante non ha creduto alla colpevolezza dell’uomo e si sta battendo per la riapertura del processo. Le indagini sono in corso.all’attivista Stando a quanto si apprende da fonti locali, il muro di contenimento dell’abitazione sarebbe stato gravemente danneggiato a causa dell’esplosione della cassetta delle lettere posizionata all’esterno della. La dinamica, però, non è apparsa subito chiara ed è stata evidente la matrice dolosa del gesto solo a seguito della scoperta del nome del proprietario ...

