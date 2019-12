Martina Luchena e il dramma della madre Simona | “Ha avuto una brutta malattia”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ha raccontato ai fan il terribile periodo vissuto di recente dalla sua famiglia. Ex volto di Uomini e Donne, oggi popolare influncer, laha scelto di svelare ai suoi follower che laha dovuto fare i conti con un tumore (che lei definisce “quel brutto male che preferisco non nominare”), ma che ora fortunatamente sta meglio. Lo ha fatto con un post pubblicato il giorno di Natale, che la mostra insieme alla mammaCassano e al fratello Paolo. Già in passato, la famiglia diaveva dovuto affrontare due terribili prove: la morte del padre e quellanonna. Il post di“Buon Natale da noi!!“, scrive, “Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quellamalattia.. quel brutto male che preferisco non nominare… Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il ...

