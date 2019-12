Martina Luchena confessa | “8 mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ai suoi tantissimi fan hato che la madre lotta contro unamalattia da ottonel giorno di Natale si è lasciata sfuggire una confessione molto importante, ai tantissimi fan che la seguono ha svelato che la madre da circa ottolotta contro unamalattia che non ha voluto nominare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fino ad ora non ne aveva mai parlato, adesso però sembra che la madre inizi a stare meglio ed è per questo che ha deciso di raccontare tutto sui social. Su Instagram ha postato una foto insiememadre e al fratello, allo scatto ha aggiunto una lunga didascalia. Queste le sue parole: “Buon natale da noi! Ottofamiamalattia. Quel brutto male che preferisco non nominare.”ha continuato dicendo: “Mi sono ripromessa che sarebbe ...

