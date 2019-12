Marito e moglie morti nell’incidente di Figline | palo dentro l’abitacolo Accertamenti

Leggi la notizia su firenzepost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si chiamavano Mauro Pamni, 65 anni, e Romana Misseri, 65,nel tragico incidente stradale accaduto la sera di Natale in via Da Verrazzano, aValdarno. La vettura, guidata dal Pmni è andata a finire contro una staccionata. Unè finitol'abitacolo provocando la morte immediata dell'uomo e ferite che hanno poi portato anche al decesso della donna. Miracolosamente salvo il cane che era in auto con la coppia

