Maria Elena Boschi brilla anche a Natale | su Instagram è lei la più bella

(Di giovedì 26 dicembre 2019)è, ormai, regina indiscussa di stile. Intelligente e impegnata, la deputata del PD manda i visibilio i suoi follower e gli utenti dei social ogni volta che pubblica uno scatto, scatenando talvoltaqualche polemica. Questa volta, ha approfittato del suo profiloper fare gli auguri di. Meravigliosa ed elegante,ha festeggiato ilcon stile. Per augurare buone feste a tutti i suoi follower, infatti, ha pubblicato una foto in cui appare sorridente, serena e bellissima. Per l’occasione ha indossato orecchini grandi e luminosi e una maglia nera e acconciato i capelli in morbide onde. Ha scelto, poi, un make-up occhi estremamente naturale che ne valorizza il particolare colore. Ha aggiunto, infine, un rossetto rosso che impreziosisce il look. Sotto l’immagine ha aggiunto i suoi auguri: Auguri di cuore di Buon ...

