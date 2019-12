Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La Raila seconda puntata de Ladeiil possibileNegli ultimi giorni i vertici della Rai hanno fatto un cambio di programmazione per Ladei, il nuovo programma diche ha fatto il suo debutto venerdì scorso 20 dicembre 2019. Il secondo appuntamento era previsto per il 27 dello stesso mese, ma a quanto pare non sarà così. Nelle ultime ore, infatti, parte dei dirigenti di Viale Mazzini è stato diramato un comunicato stampa in cui dice che lo show è slittato per il sabato sera. Mentre rimane invariata il palinsesto per la terza puntata, prevista nuovamente per venerdì 3 gennaio 2020. Ma per qualetale cambiamento. Anche se non sono stati resi noti si presume per via degli ascolti non proprio gratificanti. Infatti si pensava che ziafacesse il boom di share pure in prima serata come Domenica In, ma così non è stato. Gli ...

KontroKulturaa : Mara Venier arriva una brutta notizia: la Rai le sposta La porta dei sogni, ecco il motivo - - _TV_Zapping : Io comunque volevo Mara Venier alla conduzione de #IlCantanteMascherato per vederla spoilerare tutte le maschere ?????? - PiLu975 : @mariposa034 @GabriellaGullac 'i promessi sposi' di Mara Venier -