Mantova | 45enne cade dal terzo piano | Prova d’amore finita male

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’uomo, di nazionalità ucraina,daldi un palazzo didopo essersi appeso ad una ringhiera comed’amore. Era sotto gli effetti dell’alcol in seguito ai festeggiamenti natalizi Unucraino si è appeso alla ringhiera deldi un palazzo dima, complici gli effetti dell’alcol, non … L'articolodald’amoreproviene da www.meteoweek.com.

