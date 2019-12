Manchester United | Bailly in uscita | il rinnovo è lontano

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Da giovane talento ad esubero, con la complicità dell’infortunio: Ericpuò dire addio a parametro zero alEricnon ha lasciato il segno nella sua esperienza al. L’infortunio al ginocchio ha tarpato le ali al giovane difensore, oggi 25enne, e secondo la stampa inglese potrebbe lasciare i Red Devils a fine stagione. Un’ottima occasione per cercare il rilancio di un giocatore, soprattutto considerando la possibilità di acquisirne le prestazioni a parametro zero. Il suo contratto con il club britannico scade a giugno 2020. Leggi su Calcionews24.com

