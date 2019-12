Manchester City | Guardiola cerca un attaccante | i nomi sul piatto

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019)è alla ridi un. Nel mirino Pau Torres del Villarreal e Ruben Dias del Benfica Pepnon si accontenta della rosa stellare che già ha aled è alla ridi un nuovo. L’avvio di stagione non troppo positivo ha indotto il tecnico a desiderare un ulteriore centravanti. Secondo quanto scritto dal Telegraph, l’allenatore dei Citizens avrebbe puntato Pau Torres, 22enne spagnolo in forza al Villarreal, e Ruben Dias del Benfica. Il mercato di gennaio incombe e il club inglese non sta a guardare. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | #CALENDARIODELLAVVENTO 'Potevo giocare nel Milan, nel Real Madrid, nel Chelsea o nel Manchester City. E invece… - espressonline : Esclusivo - Parla Rui Pinto, da nove mesi in carcere dopo aver svelato il malaffare nel mondo del calcio. Dall'evas… - GenovaOn : Rui Patricio assapora la battaglia contro “uno dei migliori” Manchester City -