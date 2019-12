Mamma ho perso l' aereo 2 | il cameo di Donald Trump tagliato dalla TV canadese

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il famosodiinhol'2 è statoin Canada durante la messa in onda del film per le Feste. Dopo cheha ricordato con piacere il suoinhol'2, in Canada l'emittente tv CBC hala scena durante la messa in onda per Natale del film, negando di averlo fatto per motivi politici.è apparso in una scena di, ho ril'- mi sono smarrito a New York, quando il piccolo Kevin gli chiede indicazioni nel famoso Plaza Hotel di New York, che all'epoca era di proprietà dell'attuale Presidente degli Stati Uniti. A quanto pare, l'emittenteCBC avrebbela scena per garantire lo spazio commerciale ...

