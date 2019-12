Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un'emittente canadese ha tagliato il cameo dida, hol'2 e Fox News ha criticato pubblicamente la scelta., hol'2 è tornato a far notizia a causa deldel cameo didalla messa in onda del film avvenuta su un network canadese e Fox News ha criticato duramente quanto accaduto. Durante la trasmissione Fox & Friends l'ospite Mark Steyn ha parlato di quanto accaduto dichiarando: "Penso che in realtà siano terrorizzati dal fatto che lene si ricordino chedi diventare il nuovo Hitler, fosse un'amata figura culturale da moltissimene". Il commentatore, ribadendo perché è sbagliato tagliare il cameo del presidente degli Stati Uniti dal film, ho ...

ivanoliguori : RT @Ilconservator: I classici di natale: — Mamma Ho Perso L' Aereo. — Una Poltrona Per Due. — Miracolo Sulla 34ma Strada. — Mary Poppins. —… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mamma, ho perso l'aereo 2, critiche per il taglio di Donald Trump: 'Era amato prima di essere il nuovo Hit… - fendente1 : RT @acotrozzi: ????MAMMA ROBY ASPETTA TE PER ESSERE FELICE ?? ??ADOZIONE DEL CUORE ???? TROVATO DALLA VOLONTARIA CON FEMORE ROTTO HA SUBITO UN G… -