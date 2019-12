Maltempo Sicilia | la Regione | “Stato di calamità per le alluvioni di novembre”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Così come successo in occasione degli eventi meteorologici particolarmente avversi registratisi negli scorsi mesi di settembre e ottobre, anche per leche si sono abbattute sullaa novembre, il governo dellaha deciso di dichiarare lo stato die di avanzare conseguentemente all’esecutivo centrale la richiesta dello stato d’emergenza che consentirà di ottenere le risorse necessarie a riparare i danni subiti e a mettere in sicurezza i territori. In particolare – così come accertato dal dipartimento della Protezione civile della presidenza dellana – le zone sulle quali si sono abbattute trombe d’aria e forti temporali che hanno provocato allagamenti in aree urbane, frane, esondazioni di corsi d’acqua, crolli di infrastrutture e di alberi e interruzioni nei collegamenti stradali e ...

