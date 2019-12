Maltempo Sicilia | dichiarato lo stato di calamità per le alluvioni di novembre

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) In relazione all’ondata didi, il governo Musumeci ha deciso di dichiarare lodie di avanzare conseguentemente all’esecutivo centrale la richiesta dellod’emergenza che consentirà di ottenere le risorse necessarie a riparare i danni subiti e a mettere in sicurezza i territori. Le zone più colpite sono quelle dell’Agrigentino (oltre al capoluogo, Cammarata, Licata, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto e Ribera), del Nisseno (Niscemi e Sutera), del Catanese (Catania, Ramacca, Caltagirone), dell’Ennese (Agira, Assoro e Regalbuto), del Messinese (Gioiosa Marea, Lipari, Furci Siculo, Messina, Montalbano Elicona e Scaletta Zanclea), del Ragusano (la città di Ragusa, Comiso, Giarratana e Modica) e, infine, del Siracusano (Palazzolo Acreide). “La stima dei danni è ancora in corso, anche perché si ...

