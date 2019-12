Maltempo | allerta arancione in Emilia e Veneto

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Èmeteo in-Romagna,e Lombardia. Per la giornata di oggi, 26 dicembre, la Protezione Civile ha diramato l’per rischio idraulico sulla Pianurana orientale, sulla costa Ferrarese ma anche nelle zone Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.gialla, invece, in Lombardia nella bassa pianura orientale. Per Coldiretti, intanto, è emergenza clima: il 2019 è il quarto anno più caldo dal 1800 (LE PREVISIONI). Coldiretti: temperature anomale L’meteo della Protezione civile arriva nel giorno in cui Coldiretti annuncia che con questo "Natale bollente", caratterizzato da temperature sopra la media e del tutto anomale, si chiude uno degli anni più caldi dal 1800. Il 2019 ha infatti fatto registrare una temperatura media nei primi undici mesi superiore di 0,88 gradi alla media storica. I dati sono stati elaborati proprio da ...

