Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Gabriele Laganà La cantante, con un messaggio su Instagram, ha raccontato di essere provata a causa di un “dolore indescrivibile” Ancora guai fisici per. La cantante, infatti, è stata costretta a cancellare di nuovo il suoina causa di un “dolore indescrivibile”, come ha scritto lei stessa nel suo account Instagram. Uncosì forte da lasciarla in lacrime durante un momento della tappa di Madame X a Miami, in Florida. La popstar a cavallo tra novembre e dicembre avevatre date a Boston delper non meglio identificate "ragioni mediche". Nonostante il tempo e le cure, la situazione non sarebbe cambiata tanto cheha dovuto prendere la drastica decisione di annullare le prossime tappe in calendario. "Mentre stavo salendo le scale per cantare 'Batuka', sabato, a Miami, piangevo per il dolore causatomi dalle ferite", ha fatto ...

Italia_Notizie : Madonna sta male: cancellato tour in Nord America - novasocialnews : Madonna sta male e ferma il tour: 'Dolore indescrivibile' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - 90sguccis : @ironicaloser secondo me a me sta nella maggior parte dei pranzi ahahah qualche sera fa ho sognato un'attrice/madon… -