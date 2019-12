Madonna costretta a interrompere il tour | “Dolore indescrivibile”

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ad un nuovo stop per il suo‘Madame X’. E’ stata lei stessa a confermarlo con un video e un lungo messaggio su Instagram. Parla di un dolore indescrivibile al punto da lasciarla in lacrime durante le prove per lo show a Miami e così dagli specialisti che la seguono è arrivato l’alt, il rischio è di causare danni permanenti al suo fisico. Cancellata quindi l’ultima parte delin nord-America che avrebbe dovuto appunto concludersi a Miami. Restano tuttavia confermate per ora le date in Europa il mese prossimo. Nel suo post su Instagram ha ancora una volta detto di essere una guerriera ma anche un essere umano e di non vergognarsene. “Mentre salivo la scala per cantare ‘Batuka’ sabato sera a Miami – scrivesul social media – ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni che è stato ...

iltirreno : I dolori articolari non danno pace a Madonna, al punto che è costretta a cancellare di nuovo il suo tour in Nord Am… - DrApocalypse : #Madonna costretta di nuovo a fermarsi: 'Piango dal dolore' - Lorca_VanGogh : #BorisJohnson ha menzionato tante cose belle ma ha dimenticato che il Natale è la festa di Cristo, uno straniero pe… -