Madonna cancella il tour Madame X | “Troppo dolore” | VIDEO

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ilX: ‘Troppo dolore’hato il suoin Nord America,X. Lo ha annunciato la stessa popstar con un post su Instagram, spiegando che i dolori fisici sono troppo forti per continuare.ha pubblicato undel backstage del suo ultimo concerto a Miami nel quale la si vede mentre sale con difficoltà sulla scala a pioli che conduce sul palco. “Mentre salivo la scala per cantare ‘Batuka’ sabato sera a Miami ero in lacrime per il dolore causato dalle mie ferite, che è stato indicibile negli ultimi giorni”, ha scritto la cantante.a ottobre è stata vittima di un incidente che le ha causato problemi a un ginocchio e nelle scorse settimane aveva già annullato tre date del suo. “Mi considero una guerriera, non mollo mai tuttavia ora è il momento di dare ...

