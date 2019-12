Madonna annulla tutte le tappe del tour: "Gamba lacerata, dolore indescrivibile" (Di giovedì 26 dicembre 2019) Paura per Madonna, costretta a cancellare in toto il suo tour in Nord America. Ad annunciare e spiegare la defezione è lei stessa, con un video su Instagram, in cui parla di un "dolore indescrivibile", talmente acuto da averla lasciata in lacrime nel corso di una tappa di Madame X, il suo tour, a Mi Leggi la notizia su liberoquotidiano

Madonna annulla Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Madonna annulla